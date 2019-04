Vel’eau opent nieuw toeristisch seizoen in Berlare Koen Baten

08 april 2019

In Berlare wordt het toeristische seizoen geopend met het evenement Vel’Eau. Het Paasweekend zal traditioneel goed gevuld zijn met tal van activiteiten. Naar aanleiding van de Ronde die passeerde zijn er twee tijdelijke tentoonstellingen.

Op 20 april staat de jaarlijkse palingzetting aan 't Burgsken op het programma. Op zondag komen de oldtimerwagens en fietsen het Donkoeverpark en de Festivalhal overnemen. Traditiegetrouw wordt de paasvakantie afgesloten met de paaseierenzoektocht in het Kasteelpark in Berlare. Honderden kinderen gaan hierbij op zoek naar paaseitjes. Op voorhand inschrijven is wel nodig, maar het evenement is gratis.

Op het Kapelleplein zal ook een paaseierenworp plaatsvinden waarbij de brandweer 2.500 eitjes in het publiek zal gooien met een leuke prijs in geschonken door de horeca en handelaars", klinkt het. Het hele programma kan je terugvinden op de website van de gemeente.