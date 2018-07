Veertig rugbyteams verwacht voor beachtornooi 14 juli 2018

02u41 0 Berlare Veertig rugbyploegen uit binnen- en buitenland worden dit weekend verwacht aan de Nieuwdonk. Daar gaat de zevende editie van het BrigandZe Beach rugby-toernooi door.

"We verwachten teams uit het hele land, maar ook uit Nederland, Frankrijk en uit het Verenigd Koninkrijk", zegt organisator Hans De Bie. Rugbyclub BrigandZe in Berlare werd opgericht in 2008.





"Het jaar nadien speelden we met een mannenploeg in de competitie en sinds 2012 is er een ook vrouwenteam actief. In de zomermaanden ligt de competitie even stil. Dan doen we mee aan verschillende tornooien in binnen- en buitenland. Bovendien nemen we al eens deel aan een beachtornooi. Zo kwamen we in 2012 op het idee om ook op onze eigen Nieuwdonk Beach een tornooi te organiseren."





Toernooi barst uit zijn voegen

Tijdens de eerste editie namen acht rugbyteams deel. Vandaag barst het toernooi uit zijn voegen met meer dan veertig deelnemende teams uit binnen- en buitenland. Ook mensen die zelf geen rugby spelen, zijn welkom voor de rugby-initiatie deze middag om 13.30 uur, onder begeleiding van professionele lesgevers.





Zaterdagavond is er nog een rugbyparty gepland in de Festivalhal. Het thema dit jaar is 'The Farm' met dj's Davidov en The Knight. Toegang kost 10 euro. (KDBB)