Vanaf 15 maart start ticketverkoop voor musical ‘Titanic’ aan Donkmeer Koen Baten

05 februari 2019

15u26 0 Berlare In de zomer van 2019 komt het tweejaarlijkse openluchtspektakel georganiseerd door Festivaria opnieuw naar het Donkmeer. Dit jaar gaat de voorstelling over de bekende Titanic, die zonk na een aanvaring met een ijsschots. De voorstellingen beginnen op 23 augustus en lopen tot 7 september. Elke voorstelling start om 21 uur.

Vanaf 15 maart kan je tickets bestellen voor de musical. Dit kan via de website van festivaria op www.festivaria.eu. Gewone kaarten kosten 42 euro per persoon. Premium kaarten kosten 65 euro per persoon. Wie graag een herinnering krijgt wanneer de verkoop start, kan zich ook inschrijven via info@festivaria.eu.

Wie de cast is in het stuk, is op dit moment nog een geheim. Maar de komende maanden zal er steeds meer nieuws bekend raken over het openluchtspektakel.