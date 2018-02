Twee omgewaaide bomen gestolen HOUTDIEF VERZAAGT TWEE CANADESE POPULIEREN IN PRIVÉBOS KOEN BATEN

20 februari 2018

02u48 0 Berlare Piet Vandoolaeghe uit Berlare is het slachtoffer geworden van gewiekste houtrovers. Langs de rand van de Donk- laan zijn vorige maand bij hevige windvlagen enkele bomen omgewaaid in het privébos van Vandoolaeghe. Dieven hebben afgelopen weekend de bomen verzaagd en meegenomen om als brandhout te gebruiken. "Als ze nu al met je bomen gaan lopen", zegt een verbaasde Vandoolaeghe.

Op 18 januari waaide een storm over ons land. Daarbij sneuvelde ook aan aantal bomen in het privébos van Piet Vandoolaeghe langs de rand van de Donk-





laan. Gisterenochtend ontdekte hij sporen van een tractor en waren er twee Canadese populieren volledig in stukken gezaagd en meegenomen. De dader of daders zijn gewoon tussen de bomen gereden en namen alle tijd om de bomen in stukken te zagen. Je kon ook duidelijk zien dat de bomen al omgewaaid waren, want de wortels lagen boven de grond. Er waren ook duidelijk sporen zichtbaar van waar de tractor had gereden. De feiten gebeurden waarschijnlijk overdag omdat het 's nachts te veel lawaai zou maken.





Oproep

Na de ontdekking van de vreemde diefstal lanceerde Vandoolaeghe een oproep op sociale media. "Ik wil de dief de kans geven om zich aan te melden bij mij en dan kunnen we het bespreken. Hij heeft nog tot vrijdag de kans, anders zal ik een klacht indienen bij de politie", klinkt het. "Ik wil uiteraard geen heksenjacht opstarten, maar het is toch wel al straf als ze gewoon op jouw terrein enkele bomen in stukken komen zagen en alles meenemen als brandhout. Hier liggen er nog enkele die omgewaaid zijn, dus misschien komen ze binnenkort gewoon weer terug, en dat wou ik toch even aankaarten, dit zijn praktijken die toch niet kunnen", zegt Piet.





De eigenaar van het stuk grond wou de bomen binnenkort zelf ook verzagen.





Waarde

"Ik wist al een tijdje dat ze er lagen, en in de winter is het natuurlijk gemakkelijk als ik ook mijn eigen huis kan verwarmen, maar ik kreeg blijkbaar de kans niet want iemand was me voor", klinkt het. Wat de waarde is van de bomen en het brandhout kan hij niet zeggen, maar volgens hem kan je met die hoeveelheid toch al heel wat doen. "Ik heb geen flauw idee wie hier achter zit, maar ik hoop dat het uitkomt en dan zien we wel verder", besluit hij.