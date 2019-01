Twee leden van sp.a op lijst Federaal en Vlaams parlement bij verkiezingen Koen Baten

31 januari 2019

Cindy Roelandt en Jan Van Hee, beiden lid van sp.a Berlare zullen bij de komende verkiezingen in mei op de lijst staan voor de partij. Cindy Roelandt, die in oktober ook verkozen werd in de gemeenteraad, zal op plaats 11 staan voor het Vlaams parlement. Zij wil inzetten op de sociale uitdagingen als armoede, pleegzorg, een waardige toekomst voor elk kind, zorgzekerheid voor iedereen en een betere integratie van mensen met een beperking in onze maatschappij. Jan Van Hee zal op de dertiende plaats staan voor het Federale parlement. Hij wil zich vooral focussen op thema’s als de digitale agenda, buitenlandse politiek, defensie en een efficiënte overheid. Beide partijleden zijn bijzonder tevreden dat ze op de lijst een plaatsje krijgen.