Twee gewonden bij zware aanrijding tussen personenwagens in Berlare Koen Baten

15 juli 2018

Op de Blauwhofdreef in Berlare gebeurde zaterdagavond rond middernacht een zwaar ongeval waarbij twee personenwagens bij betrokken waren. Een Volkswagen kwam uit de richting van het Donkmeer en reed richting Dendermonde. De bestuurder van de Seat kwam vanuit Uitbergen gereden via de Donklaan. Die laatste gaf geen voorrang en reed zonder kijken de Blauwhofdreef. Hierdoor kwamen ze frontaal hard in aanrijding. De schade aan de voertuigen was bijzonder groot. Beide wagens zijn rijp voor de schroothoop. Twee personen werden gewond afgevoerd, maar ze zijn er niet erg aan toe. De brandweer van Berlare kwam ter plaatse om de rijbaan op te kuisen. De rijbaan was een tijdlang versperd en het verkeer moest via het fietspad rijden.