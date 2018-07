Twee gewonden bij aanrijding 16 juli 2018

Op de Blauwhofdreef in Berlare gebeurde zaterdag rond middernacht een aanrijding tussen twee personenwagens. Een Seat kwam er uit de Donklaan en reed zonder voorrang te verlenen de Blauwhofdreef op. Een Volkswagen die richting Dendermonde reed kon de wagen niet meer ontwijken en werd rontaal aangereden. Hierbij geraakten de twee bestuurders gewond en naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Beide wagens zijn volledig vernield en rijp voor de schroothoop. De Blauwhofdreef was een tijdlang versperd voor al het verkeer, dat stapvoets over het fietspad moest rijden. De brandweer van Berlare kwam ter plaatse om de rijbaan te reinigen. (KBD)