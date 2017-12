Twee auto's in gracht langs E17: drie gewonden 02u44 0 Geert De Rycke De Ford belandde op de zij, de Citroën dook achterwaarts de gracht langs de E17 in. Berlare Op de E17 in Overmere zijn gisterenavond rond 20.30 uur twee wagens in de gracht naast de autostrade beland.

Een bestuurster van een Citroën en een ouder koppel in een Ford reden richting Antwerpen toen ze om een nog onbekende oorzaak elkaar vooraan plots raakten. Beide bestuurders verloren de controle over het stuur. Het ouder koppel botste met hun wagen tegen de vangrail, draaiden om hun as en duikelden de gracht in. Ook de bestuurster van de Citroën draaide rond haar as en dook achterwaarts de gracht in. De brandweer kwam de inzittenden uit hun benarde situatie bevrijden. De bestuurders en passagier raakten slechts lichtgewond. Zij werden ter plaatse verzorgd in de ambulance. De Ford is volledig total loss. De rechterrijstrook was een tijd afgesloten. Een uur later was de rijbaan opnieuw vrij.





(KBD)