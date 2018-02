Tuinhier geeft info over bemesten 17 februari 2018

Tuinhier Berlare organiseert een lezing over bemesting en voeding van planten in de moestuin. Gastspreker Jos Van Hoecke zal de knepen van het bemesten uitleggen, meer specifiek welke voedingsstoffen de verschillende groenten en vruchten nodig hebben tijdens de groeiperiode. Iedereen is welkom op maandag 19 februari om 19.30 uur, Dorp 33 in Berlare. Toegang kost 2 euro, leden van Tuinhier mogen gratis deelnemen. (KDBB)