Trampoline-act tijdens eerste Donkse Donderdag 06 juli 2018

Met de trampoline-act van de TnT-crew werd gisteren de eerste van een reeks Donkse Donderdagen afgetrapt. Een hele zomer lang voorziet de gemeente terrasanimatie aan de oevers van het Donkmeer. "Op die manier willen we ook buiten het weekend extra volk naar het Donkmeer lokken. Fijn voor onze inwoners en het zorgt meteen voor extra klanten voor de lokale horeca", zegt schepen van Toerisme Steven Vandersnickt (Open Vld). De TnT-crew zorgde gisteravond voor een trampolinespektakel. De artiesten werden bekend na hun deelname aan Belgium's Got Talent in 2016. Clown Jojo zorgde voor extra randanimatie voor de allerkleinsten. Volgende week zorgt de mobiele band 'Along Comes Mary' voor swing, lindyhop, rock 'n' roll en gospel. Het volledige programma is te verkrijgen bij de dienst Citymarketing. (KDBB)