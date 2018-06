Tournée Locale aan oevers Donkmeer 09 juni 2018

Vandaag is er de eerste editie van Tournée Locale aan de oever van het Donkmeer.





Op het programma staat een gratis sneukeltocht langs Berlaarse handelaars, een gratis bezoek aan een windturbine en animatie voor groot en klein in het Donkoeverpark. "Met Tournée Locale willen we op een speelse manier inzoomen op natuur, mobiliteit, voeding en energie", zegt schepen van Toerisme Steven Vandersnickt (Open Vld). "Zo kunnen bezoekers hun sorteerkennis testen door met een luchtdrukgeweer naar afval te schieten, petflesbowlen, blikjesbasketten of andere ludieke afvalspelletkes spelen."





Verder geeft de bibliotheek oude boeken er een tweede leven en er is een geef- en ruilwinkel. Om 17 uur sluit de Berlaarse Change of Plans het evenement af met een optreden. Info: www.berlare.be/tourneelocale. (KDBB)