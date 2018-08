Totally 90's komt naar Berlare... en wij geven tickets weg! Katrijn De Bleser

15u10 1 Berlare Totally 90's strijkt op 1 september voor het eerst neer in Berlare. En wij mogen gratis tickets weggeven!

Het feestje in de Festivalhal in Berlare heeft onder anderen 90's-sensatie '2 Brothers on the 4th floor' op de affiche staan. Maar ook Pat Krimson, dj Wout, Da Rick, Sven Ornelis, Jan Vervloet en Jay Baker zijn erbij op 1 september.

Ook de dresscode is 'totally 90's'. Tickets kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via www.totally90s.be. Maar je kan ook een gratis duoticket winnen via Het Laatste Nieuws. Al wat je hoeft te doen, is een originele uitleg bedenken waarom jij dat duoticket verdient, en die mailen naar info@totally90s.be, met als onderwerp 'Duoticket HLN'. Veel succes!