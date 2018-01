Tony en Yvonne vijftig jaar getrouwd 02u46 0 Foto Geert De Rycke

Tony Mettepenningen en zijn vrouw Yvonne Hendrickx werden op het gemeentehuis in Berlare ontvangen om hun gouden jubileum te vieren. Het koppel is al vijftig jaar getrouwd en dat wou het gemeentehuis niet zomaar laten voorbij gaan. Daarom werden ze uitgenodigd op het gemeentehuis. In het bijzijn van de familieleden werd het echtpaar in de bloemetjes gezet door de gemeente en kregen ze ook een geschenk mee naar huis.





(KBD)