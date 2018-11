Toneelgroep hand in hand gaat vanavond in première met nieuwe opvoering Koen Baten

16 november 2018

Toneelvereniging Hand in Hand uit Berlare gaat met zijn nieuw stuk ‘Thee met honing of met citroen ‘ in première in de parochiezaal in Berlare. Gisterenavond werd al een geslaagde generale repetitie gehouden. Vanavond spelen ze voor het eerst voor publiek. Het stuk is een Franse komedie die in 2011 in Frankrijk de Molièreprijs kreeg voor beste komedie. De regie is in handen van Sabine De Lathauwer van de toneelvereniging. “We werken met een heel enthousiast team om er een mooi stuk van te maken en zijn er klaar voor”, aldus regisseur Sabine De Lathauwer. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de toneelvereniging op www.handinhandberlare.be. Er zijn nog voorstellingen op zondag 18 november om 15 uur, donderdag 22 november, vrijdag 23 november en zaterdag 24 november telkens om 20.00 uur. De laatste voorstelling is op 25 november om 15.00 uur.