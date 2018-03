Toeristisch seizoen opent met 'Vél'eau' 30 maart 2018

In Berlare wordt dit weekend het toeristisch seizoen afgetrapt. Nu dat evenement samenvalt met de doortocht van de Ronde van Vlaanderen, werd het vertrouwde programma omgegooid. Het vertrouwde thema 'Vél'eau' blijft behouden. Het feest wordt naar goede gewoonte afgetrapt op vrijdag met de palingzetting aan 't Brugsken. Zondag worden oldtimer auto's, motoren en brandweerwagens getoond. De meeste activiteiten staan dit jaar op maandag gepland met een paaseierenzoektocht in het Kasteelpark en de gratis gezinsnamiddag in de Festivalhal. Afsluiten gebeurt met de paaseierenworp op het Kapelleplein. Info: www.berlare.be/vél-eau. (KDBB)