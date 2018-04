Toeristisch seizoen op gang getrapt met Vél'eau 03 april 2018

02u35 0 Berlare Het toeristisch seizoen op en rond het Donkmeer werd afgelopen weekend geopend. Daarmee gepaard werden tal van activiteiten georganiseerd langs het meer.

De meeste van die activiteiten werden verschoven naar maandag zodat zondag iedereen kon genieten van de doortocht van De Ronde van Vlaanderen. Eén van de hoogtepunten is steeds de gratis paaseierenzoektocht voor kinderen. Die ging dit jaar door in het Kasteelpark.





"De kinderen vinden dit fantastisch. Op zo'n groot domein kunnen ze vrij rondlopen en zo wordt zoeken een echte sport", klinkt het bij enkele ouders. Na de middag trokken de kinderen dan weer naar de Festivalhal voor de gratis gezinsnamiddag. Muziek- en circusartiesten zorgden voor animatie met hun knotsgekke acts en goocheltrucs. "Het fijnste zijn de fietsspelletjes waar we zelf aan kunnen meedoen zoals de fietssliert en de fietsfanfare", klinkt het bij enkele kinderen. Met als thema Vél'eau stond de fiets centraal, ook tijdens de knutselactiviteiten. Buiten doken de Dendermondse IJsberen het koude water van het Donkmeer in voor hun jaarlijkse Paasduik en het weekend werd afgesloten met de Paaseierenworp op het Kapelleplein. De brandweer gooide 2.500 eitjes het publiek in. In 200 van die eitjes zaten leuke prijzen, gesponsord door de lokale handelaars en horeca. (KDBB)