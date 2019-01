Toeristisch infokantoor twee maanden dicht voor verbouwingswerken Nieuw belevingscentrum gaat tegen april opnieuw open Koen Baten

29 januari 2019

Vanaf vrijdag 1 februari sluit het toeristisch infokantoor tijdelijk de deuren voor verbouwingswerken. De werken zouden twee maanden duren en leveren in april een gloednieuw belevingscentrum op. “Zowel scholen, gezinnen als individuele bezoekers zullen er op ontdekking kunnen”, legt schepen van Toerisme Steven Vandersnickt uit.

Aan de oevers van het Donkmeer zal de komende twee maanden hard gewerkt worden om het voormalige museum een eigentijdse invulling te geven. De inhoud werd eerder al bepaald, maar nu kunnen ook de werken effectief van start gaan. Vanaf de paasvakantie zullen jong en oud in het nieuwe centrum op speelse wijze iets kunnen opsteken over de Berlaarse natuur en de geschiedenis. Naar het ontstaan van het Donkmeer bijvoorbeeld, en hoe het toerisme daarop volgde. Of welke zeldzame vogels en vissen zich rond de oude Scheldemeander schuilhouden. Nadien zal je je nieuwverworven kennis meteen kunnen uittesten in de praktijk met een wandel- of fietsroute op maat, want ook het toeristisch infokantoor behoudt haar stek in het gebouw, net als dienst Citymarketing.” Die laatste blijft wel bereikbaar op hetzelfde nummer of mail. Je kan ze telefonisch bereiken op 052/ 43. 25. 60 en via citymarketing@berlare.be.