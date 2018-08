Titanic (de musical) vaart op het Donkmeer "Het wordt een spektakel. Beloofd." Katrijn De Bleser

17 augustus 2018

18u30 6 Berlare Festivaria brengt volgende zomer 'Titanic, de musical' naar het Donkmeer in Berlare. Tijl Dauwe neemt na zijn debuut vorig jaar opnieuw de regie voor zijn rekening. "En het wordt een spektakel. Beloofd."

Al dertig jaar lang wordt er om de twee jaar een musical gebracht op het drijvend ponton aan het Donkmeer. Dat begon klein, maar groeide uit tot een gigantische organisatie met honderden medewerkers. Maar die doen dat nog altijd op vrijwillige basis, en met evenveel vriendschap en plezier als in de beginjaren. Het niveau wordt intussen elke keer hoger. Soms met speciale effecten, soms door de zang- en acteerprestaties. Maar altijd is er wat nieuws. En steeds opnieuw weten de medewerkers van Festivaria het publiek te verbazen.

"Voor volgende zomer kiezen we met 'Titanic, de musical' voor een uitdaging van jewelste", aldus Isabel Six van het productieteam van Pretoria vzw. "Het verhaal is gebaseerd op dat van mensen die echt aan boord waren van het meest legendarische schip dat ooit gevaren heeft. De musical belooft een verbluffend en opwindend spektakel te worden, met een verhaal waarin hoop en dromen van de passagiers centraal staan."

"Dat we deze uitdaging durven aangaan, hoeft niet te verwonderen", vervolgt Six. "In de voorbije dertig jaar hebben we al heel wat watertjes doorzwommen — letterlijk en figuurlijk. Zeker als het over speciale effecten gaat: decors die in vlammen opgaan, een verrassende dans-act op het water, overvliegende vliegtuigen, paardenraces, sneeuwstormen en windhozen. Geen inspanning is ons te veel, en dat willen we in 2019 opnieuw bewijzen."

Professionals van eigen bodem

Zelenaar Tijl Dauwe zal opnieuw in de regisseursstoel plaatsnemen. Hij verdiende zijn strepen vorig jaar met 'Kiss Me, Kate' op het Donkmeer. Maar eerder deed hij dat ook al bij Uitgezonderd Theater! en bij verschillende musicals van Studio 100, waaronder '40-45'. De choreografie is dan weer in handen van de Dendermondse Ingrid Coppieters, een choreografe met internationale uitstraling die intussen haar eigen dansschool 'ShaMoDo-It' heeft. Geert Baetens is dirigent van dienst. "Welke acteurs en actrices aan boord van de Titanic zullen stappen, houden we nog even geheim", zegt Six. Maar het zullen niet de minsten zijn, want tenslotte pakte Festivaria in de voorbije jaren al uit met kleppers zoals Jan Schepens, Jelle Cleymans en Peter Van De Velde.

'Titanic, de musical' ging in 1997 in première op Broadway en kon meteen op heel wat bijval rekenen. De muziek en liedjesteksten van Maury Yeston en het script van Peter Stone wonnen samen verschillende awards. Het verhaal gaat over de 1.517 mannen, vrouwen en kinderen die aan boord gingen van de Titanic, maar hun verhaal niet konden navertellen. Want in de laatste uren van 14 april 1912 gebeurde het onmogelijke: het onzinkbare schip zonk.