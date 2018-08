Tij verrast Franse toeristen op de Schelde: plezierboot loopt vast Koen Baten

05 augustus 2018

17u30 1 Berlare Twee 26-jarigen uit Parijs hebben zich zondagmiddag in Uitbergen bij Berlare laten verrassen door het tij van de Schelde.

De twee waren met hun plezierboot op weg naar Frankrijk, toen hun reis abrupt onderbroken werd. Het tij van de Schelde begon te keren, iets wat ze te laat opgemerkt hadden. Plots kwamen ze vast te zitten in het slib.

"We weten echt niet hoe dit is kunnen gebeuren", klinkt het bij de twintigers. "Het tij heeft ons verrast en onze boot kwam vast te zitten. We konden geen kant meer op." De boot is eigendom van de vader van één van de jongeren. "We waren op vakantie, maar zouden terugkeren naar Frankrijk en de boot aan iemand overlaten aan de grens", klinkt het nog.

Hoelang de toeristen vast zaten, is niet duidelijk. Rond 15 uur alarmeerde vermoedelijk een passant de hulpdiensten — de twintigers konden niet op eigen kracht aan wal geraken. De Wichelse brandweer kwam ter plaatse met een ladderwagen om het duo uit hun benarde situatie te bevrijden. Dat nam wat tijd in beslag doordat er ook heel wat begroeiing te overwinnen was. Maar na dik een halfuur stonden de Fransmannen weer op het vasteland. "Het was even schrikken, maar uiteindelijk zijn we ongedeerd", klinkt het. "En op het eerste gezicht heeft de boot ook geen schade opgelopen."

Om de boot los te krijgen, was het zeker wachten tot middernacht. "Een avontuur dat we niet snel zullen vergeten", besluiten de twintigers.