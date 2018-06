Tiental bewoners moet huis verlaten na gaslek 14 juni 2018

In de Bosstraat in Berlare is gisterochtend vlak voor de middag een klein gaslek ontstaan bij werken. De brandweer kwam ter plaatse. Een tiental bewoners werd gevraagd om even hun huis te verlaten. Zij werden opgevangen bij de buren. Eandis kwam het lek dichten. Rond 12.15 uur was het probleem opgelost. Niemand raakte gewond. (KBD)