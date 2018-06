Ticketverkoop Waterfeesten gestart 18 juni 2018

De ticketverkoop van de Waterfeesten is gestart. Het zomerse festival, dat jaarlijks een massa volk samenbrengt langs de oevers van het Donkmeer, gaat dit jaar door op zondag 5 augustus. Kinderen tot 16 jaar mogen er gratis in. "Omdat we echt willen focussen op gezinnen met kinderen, trokken we dit jaar de leeftijdsgrens voor gratis toegang op van 12 naar 16 jaar", zegt schepen van Toerisme Steven Vandersnickt (Open Vld). Inwoners van Berlare kunnen tickets kopen aan een lager tarief dan anderen. Inwoners betalen 4 euro als ze vooraf bestellen bij de dienst toerisme. Tickets in voorverkoop kosten 6 euro voor mensen van buiten Berlare. Aan de kassa betaal je 10 euro. Op het programma staan onder andere straattheater, kinderanimatie en een indrukwekkend vuurwerk. Yves Segers, Mama's Jasje en 2Fabiola treden op. (KDBB)