Theater Tieret en Walrus brengen 'Meneer Beer' 16 februari 2018

02u51 0 Berlare Theater Tieret en Walrus komen zondag naar cultureel centrum Stroming met de voorstelling 'Meneer Beer'.

Een voorstelling voor kinderen waarin Meneer Beer jonge toeschouwers meeneemt naar het bos waar woeste wolven de muzikale plak zwaaien, Staf de uil een oogje in het zeil houdt en Eddy de vos uren kan uitweiden over koetjes en kalfjes.





Tickets kosten 9 euro, jongeren jonger dan 26 jaar betalen 6 euro en voor kinderen jonger dan 12 jaar kost het 3 euro. De voorstelling gaat door op zondag 18 februari om 15 uur in het cultureel centrum en duurt een uurtje. Info en tickets: cultuur.reserveren@berlare.be.





(KDBB)