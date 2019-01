The Bootleg Beach Boys komen naar Berlare Koen Baten

09 januari 2019

Such A Night Berlare organiseert op 24 februari een optreden in het cultureel centrum de Stroming in Berlare. De vereniging focust op muziek van de jaren 60 tot 80, en nodigt hiervoor telkens groepen uit om te komen optreden. The Bootleg Beach Boys speelden al uitverkochte shows overal ter wereld en komen nu ook naar Berlare. “Ze brengen een zonovergoten selectie van de harmonieuze West Coast songs waarme ze de geest van de 1960's American Dream helemaal terughalen”, Aldus voorzitter Chris Rombaut. Ze brengen hun grootste hits in Berlare. “De show wordt ook ondersteund met historisch foto- en filmmateriaal dat bijdraagt tot een prachtig eerbetoon aan 50 jaar Beach Boys", klinkt het. Tickets zijn nu te koop via de website op www.suchanight.be of via 0477/35.98.79. Tickets kosten twintig euro.