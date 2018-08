Te veel vrouwen bij sp.a-Groen Berlare Katrijn De Bleser

24 augustus 2018

Het kartel sp.a-Groen heeft een teveel aan vrouwen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een uitzonderlijk probleem want bij de meeste partijen is het net andersom.

"Bij het samenstellen van onze lijst ondervonden we een uitzonderlijk probleem", klinkt het bij het kartel sp.a-Groen. "Vooral vrouwen willen zich engageren voor ons kartel, terwijl het aantal mannen achterblijft", zegt sp.a-voorzitter Cindy Roelandt. "Blijkbaar zijn vooral de vrouwen in Berlare geneigd om hun nek uit te steken voor een progressief beleid. We hebben de gesprekken met verschillende sterke potentiële vrouwelijke kandidaten al eventjes on-hold moeten zetten omdat we te weinig mannelijke kandidaten hadden."

De pariteitswetten van 2002 leggen op dat het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter mag zijn dan één. Die wetten bepalen ook dat de eerste twee kandidaten op de lijst een verschillend geslacht moeten hebben. "We hadden in juni gerust kunnen uitpakken met een volledige lijst samengesteld uit twee derde vrouwen. Maar dat mag dus niet", zegt Groen-voorzitter Stefaan Vermeulen. "Een beetje cynisch zouden we kunnen zeggen dat de vrouwelijke kandidaten het slachtoffer zijn van de wet die hen net moet beschermen."

Intussen beginnen zich wel al enkele extra mannen aan te bieden bij het kartel. Dat Cindy Roelandt de lijst zal trekken, was al langer geweten, net als de volgende vier plaatsen en de laatste drie plaatsen. Nieuwe kandidaten zijn nog steeds welkom maar begin september wordt de lijst afgesloten.