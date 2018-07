Te droog: toiletten voor 2.000 gasten met emmertjes gespoeld 17 juli 2018

02u47 0 Berlare Redders die de toiletten moeten doorspoelen met emmertjes water uit het meer: zo droog is het in recreatiedomein Nieuwdonk.

De druk op de waterleiding is te laag om de reservoirs van de toiletten te vullen.





"Gelukkig is er nog voldoende water in het meer", zegt domeinverantwoordelijke Marc Vertonghen. "Toen de problemen de kop opstaken, hebben we emmertje per emmertje water uit de Nieuwdonk gehaald, om zo de toiletten door te kunnen spoelen."





Pomp

Normaal gezien moet Marc Vertonghen toezien op de goede orde in het recreatiedomein, maar afgelopen weekend bestond zijn taak vooral uit het doorspoelen van de toiletten. "Gelukkig kon er al snel een pompinstallatie gehuurd worden, zodat het water uit het meer via een darm tot bij de toiletten geleid kon worden. Dat bespaarde ons een wandeling van enkele tientallen meters per emmer."





En met op zondag meer dan 2.000 bezoekers was het duidelijk een heuse klus om de toiletten tijdig doorgespoeld te krijgen.





