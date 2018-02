Taalpunt Nederlands in de bib 24 februari 2018

De bibliotheek van Berlare beschikt over een Taalpunt Nederlands voor anderstaligen. Daarmee wil de bib inspelen op een maatschappelijk fenomeen: het aantal anderstaligen in de regio stijgt immers ieder jaar. Het gebrek aan kennis van het Nederlands is voor velen onder hen een belemmering om werk te vinden en hun leven hier uit de bouwen. De bib wil samen met De Leesdijk die mensen de kans geven om hun Nederlands bij te schaven of te leren. In het Taalpunt Nederlands staan alle materialen voor anderstaligen samen, onder meer taalcursussen, boeken over maatschappelijke oriëntatie, beeldwoordenboeken, films en eenvoudige romans. Taalpunt richt zich naar volwassenen maar ook anderstalige kinderen vinden er materiaal. Info in de bib: 052/43.25.55. (KDBB)