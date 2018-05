Subsidie voor Fair Food Feest en Wereldcafé 17 mei 2018

Berlare krijgt een subsidie van 5.000 euro voor de organisatie van het Fair Food Feest en het Wereldcafé. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen kende die subsidie toe. "We kunnen als individu iets betekenen voor internationale solidariteit, maar samen staan we sterker en bereiken we meer. Een groter draagvlak in Oost-Vlaanderen geeft het Zuiden meer kansen", zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking."Fair Food Feest en het Wereldcafé zijn projecten die inspanningen leveren om de mondiale solidariteit te vergroten." De dertien projecten die dit jaar op provinciale steun kunnen rekenen zijn allen laagdrempelige activiteiten die het brede publiek kennis laten maken met wereldburgerschap. (KDBB)