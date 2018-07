Straks 19 petanquepistes op Verblijfpark Donkmeer dankzij Vlaamse subsidie

Katrijn De Bleser

18 juli 2018

16u42 0

Verblijfpark Donkmeer beschikt straks over negentien petanquepistes. Nu ze een Vlaamse subsidie krijgen, blijven ze investeren in petanquevoorzieningen.

In verblijfpark Donkmeer aan de Gentse Steenweg staat petanque centraal en dat merkte ook Vlaams minister van Toerisme, Ben Weyts (N-VA) op. Hij geeft een subsidie van 7.167 euro aan het verblijfpark in het kader van de uitbouw van kwalitatief hoogstaande toeristische logies. "Investeringen zoals de aanleg van een petanquepiste zijn niet meteen rendabel. Daarom geven we de uitbaters aan steuntje in de rug", zegt Weyts.

"Ik ben zelf een petanqueliefhebber en eind vorig jaar kwam ik op het idee om petanqueclub Donkmeer op te richten hier binnen de camping", zegt Tino Facchin, eigenaar en uitbater van verblijfpark Donkmeer. "Petanque is een sport voor jong en oud. Bovendien is het een gezonde sport en het brengt mensen met elkaar in contact. Het is een sociaal gebeuren waar ook mensen die hier helemaal alleen verblijven al eens graag aan deelnemen."

Verblijfpark Donkmeer beschikte al over vier petanquepistes en afgelopen winter werd er ook een indoor terrein ingericht met negen pleinen. "Zo kunnen we in de wintermaanden een competitie inrichten en op die manier is hier altijd wat te beleven. De zaal kan verwarmd worden en er is een bar", zegt Facchin. Met de subsidie werden al drie nieuwe terreinen aangelegd, centraal op de camping. "We hebben nu nog tot 2020 de tijd om nog eens drie terreinen aan te leggen verspreid over de camping. De kosten voor de aanleg daarvan zitten ook nog in de subsidie." Met de 7.167 euro worden daarmee in totaal zeven pleinen aangelegd.