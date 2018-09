Stewardessen begeleiden leerlingen op hun vlucht naar de klas Katrijn de BLeser

03 september 2018

14u55 0

In basisschool Ten Berge vertrokken de leerlingen tijdens de eerste schooldag meteen op reis. Ze kwamen de schoolpoort binnen en namen meteen de vlucht met als bestemming hun nieuwe klas. "We werken een heel schooljaar rond 'Iedereen is van de wereld'. In het teken daarvan dosten onze juffen zich uit als stewardessen", zegt Steven Ghys, directeur van GO! basisschool Ten Berge. Leerlingen mochten onmiddellijk hun bagage laten wegen en ze moesten ook door de detector wandelen om te kijken of ze geen verboden materiaal op zak hebben. Er was nog een fotomoment voorzien waarbij de leerlingen zelf hun favoriete vlag mochten uitkiezen. Goede reis naar jullie nieuwe klas!