Steven Baeyens trekt lijst CD&V 26 april 2018

Steven Baeyens zal de lijst van CD&V Groot-Berlare trekken tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De 37-jarige vader van twee kinderen trok zes jaar geleden ook al de lijst van de Berlaarse afdeling. Baeyens is actief in het verenigingsleven en hij is halftijds opvoeder en halftijds praktijklector aan de Hogeschool Gent. "Het DNA van CD&V ligt me nauw aan het hart. De overtuiging die twee elementen moet verbinden is een politieke plicht. Met lef mee aan de toekomst bouwen en daarnaast ook aandacht hebben voor een sociaal beleid waar niemand uit de boot valt, is de plicht." CD&V trapt de campagne op gang. Daarvoor worden tien borden met actuele thema's in het straatbeeld gebracht. "We tonen betaalbare oplossingen voor problemen die er vandaag zijn om zo een open en constructieve dialoog op gang te brengen", zegt voorzitter Yves Poppe. Het eerste voorstel is alvast het invoeren van een wekelijkse marktdag. (KDBB)