Stem van 't Volk: de vierde nieuwe partij in Berlare Maar schepen Kris Malfliet stapt uiteindelijk niet mee in het verhaal Katrijn De Bleser

22 augustus 2018

16u15 2 Berlare Stem van 't Volk (SVV) trekt op 14 oktober als vierde nieuwe partij in Berlare naar de stembusgang. Maar dat zal uiteindelijk dan toch zonder huidig schepen Kris Malfliet zijn.

Het politieke landschap in Berlare raakt steeds meer versnipperd. Waar zes en twaalf jaar geleden enkel de traditionele partijen naar de gunst van de Berlaarse kiezer dongen, komen er dit jaar enkele lijsten bij in het stemhokje. Sommige hebben zich afgescheurd van traditionele partijen, andere zijn nieuwe afdelingen van nationale partijen, en nog een derde groep wordt gevormd door lijsten die enkel in Berlare opkomen.

SVV maakt deel uit van die laatste categorie. Kopman is Piet Vandoolaeghe, advocaat met een rijk verleden in de Berlaarse politiek. Zes jaar geleden kwam hij op voor CD&V, en kreeg hij 403 stemmen achter zijn naam. Hij werd zo derde opvolger, en niet veel later zetelde hij dan ook in de oppositiebanken — na verloop van tijd als onafhankelijke. Eerder was Vandoolaeghe ook al lid van Open Vld.

"Ongeveer een jaar geleden ben ik samen met Kris Malfliet beginnen nadenken over een alternatieve en onafhankelijke politieke beweging in Berlare", zegt Vandoolaeghe. Malfliet zelf is momenteel schepen, maar verliet zijn partij Open Vld nadat die hem zijn bevoegdheden afgenomen had. "Dat ontnemen van zijn bevoegdheden was de aanzet voor de oprichting van een nieuwe partij. Al snel ontstond een volledig programma waarmee we naar de kiezer konden stappen."

Kris Malfliet blijft supporter van het eerste uur Piet Vandoolaeghe

Maar Kris Malfliet liet intussen weten dat hij de lokale politiek vaarwel zegt. "Hij blijft wel van op de eerste rij supporteren voor SVV, en hij blijft achter ons programma staan", zegt Vandoolaeghe. "Kris koos voor een nieuwe job, en wil ook meer tijd maken voor zijn hobby's en zijn gezin. We wensen hem dan ook alle geluk."

"De rode draad van SVV is alvast de tegenstelling tussen het algemeen belang van alle inwoners van Berlare, en het eigen belang van sommige inwoners. Wij willen hier een alternatief voor bieden." Naast Vandoolaeghe maken ook Hans Duym, Ilse De Bock en Denny De Maesschalck deel uit van SVV. Op 7 september kan iedereen vanaf 18 uur kennis komen maken met de partijleden tijdens het eetfestijn in De Dreef.

Met de komst van SVV telt Berlare intussen vier nieuwe partijen. Eerder kondigde huidig sp.a-schepen Wim Arbijn aan dat hij met Gemeentebelangen Groot Berlare naar de kiezer trekt. Nancy Vercammen richtte dan weer OBU Vooruit op, en intussen werd ook een lokale afdeling van Groen opgericht. De hoofden keren nu vooral richting Open Vld, de partij die zes jaar geleden een absolute meerderheid behaalde, met de helft van de Berlaarse kiezers achter zich.