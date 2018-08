Steekpartij in flat aan Donklaan Koen Baten

21 augustus 2018

17u00 15 Berlare In een appartement aan de Donklaan in Berlare is maandagavond een gewonde gevallen tijdens een steekpartij.

De feiten speelden zich af omstreeks 21.45 uur. Maar wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Al staat wel vast dat zeker één slachtoffer overgebracht werd naar het ziekenhuis. "Het klopt dat er zich een incident voorgedaan heeft aan de Donklaan", zegt Jessica Mariman van het parket Oost-Vlaanderen. "Bij dat incident is een gewonde gevallen, maar die persoon verkeert niet langer in levensgevaar."

Voorts blijft het parket karig wat commentaar betreft. "We onderzoeken momenteel de aanleiding van het incident", klinkt het. "In het belang van het onderzoek zal er op dit moment niet verder over gecommuniceerd worden." Of er iemand opgepakt werd, is dus niet duidelijk.