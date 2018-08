Steekpartij in appartement op Donklaan Koen Baten

21 augustus 2018

16u58 1

In een appartement op de Donklaan in Berlare is maandagavond een steekpartij ontstaan. De feiten speelden zich af rond 21.45 uur. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de omstandigheden van het incident is op dit moment nog zeer weinig bekend. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigd wel dat er een incident geweest is. "Het klopt dat er zich een incident heeft voorgedaan op de Donklaan, hierbij is een persoon gewond geraakt. Op dit moment verkeert hij niet meer in levensgevaar", zegt Jessica Mariman van het parket. Het is ook niet duidelijk in welk appartement het incident zich heeft afgespeeld. Het parket is bijzonder karig met commentaar. "We onderzoeken momenteel de aanleiding van het incident. In het belang van het onderzoek zal er op deze moment niet verder gecommuniceerd worden over de feiten", klinkt het. De politiezone Berlare/Zele kwam ook ter plaatse, maar kan ook geen informatie geven over de zaak. Het is niet duidelijk of er iemand werd aangehouden.