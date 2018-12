Standbeelden kerststal vernieuwd en ingewijd door pastoor Koen Baten

24 december 2018

12u45 0

Op het Sint-Annaplein in Berlare heeft de pastoor de vernieuwde beelden van de kerststal plechtig ingewijd. De kerststal wordt al jaren geplaatst door het buurtcomité van het Sint-Annaplein. Ook de beelden staan er al vele jaren en waren aan vernieuwing toe. Voor de restauratie van de beelden werd beroep gedaan op kunstenaar Cyriel de Bruyne, van De Oud-heemkundige kring van Berlare. Het waren vooral de hoofden die aangepakt werden en die aan vernieuwing toe waren. Ook de pastoor werd gevraagd om de beelden te zegenen en in te wijden. Het buurtcomité is tevreden dat de beelden vernieuwd werden en weer vele jaren kunnen stralen op het plein.