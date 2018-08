Speelvogels picknicken op speelplein Kaboom Katrijn De Bleser

08 augustus 2018

14u30 1 Berlare Het rondtrekkende speelplein Kaboom strijkt deze week neer in basisschool De Duizendpoot, waar gisteren een gezellige picknick georganiseerd werd.

"Onze mascottes vormen de rode draad doorheen de hele zomervakantie", zegt hoofdleidster Judith Van de Winkel. "Al werken we wel elke week volgens een ander thema." Zo is Kaboom deze week in de sterrenhemel en staat het speelplein volgende week dan weer in het teken van superhelden.

Gisteren kwamen veertig kinderen meespelen. "Een eerder rustige dag", klinkt het. "Het is eigenlijk geen drukke week — in juli was het veel drukker. Vorige zomer kwamen in juli gemiddeld negentig kinderen per dag spelen. We merken dat het aantal spelende kinderen dit jaar wat stagneert. Maar in de voorbije jaren kenden we dan ook elk jaar een stijging, wat we voornamelijk te danken hadden aan de aanpassing van de minimumleeftijd. Die ging van tien naar acht jaar."