Sp.a/groen pleit voor geluidsarm vuurwerk in Berlare Koen Baten

18 maart 2019

16u52 0 Berlare Oppositiepartij Sp.a/Groen pleit voor geluidsarm vuurwerk bij evenementen in Berlare, Overmere en Uitbergen. De gemeente heeft een rijke vuurwerktraditie op en rond het Donkmeer, vooral tijdens de Waterfeesten zorgt het vuurwerk voor een hoogtepunt. “Elk jaar zorgen de luide knallen voor dieren die uitbreken of gewond geraken en misschien zelf sterven, dat willen wij vermijden", zegt gemeenteraadslid Cindy Roelandt.

Gewoon vuurwerk kan tot 170 decibel pieken, terwijl bij 130 decibel er al gehoorschade kan optreden. Bovendien zorgt het niet alleen voor schrik bij dieren, maar kan het ook schade berokkenen aan veranda’s en serres. Sp.a/Groen wil echter het vuurwerk niet afnemen, maar opteert wel voor geluidsarm vuurwerk. “Dit stemt overeen met 85 decibel, wat een roep van een kind is of een voorbijrijdende vrachtwagen. Hierdoor gaan de dieren geen schrik hebben want deze geluiden zijn ze gewoon”, klinkt het. “Bovendien kan ook het publiek dan veel dichter staan en wordt de beleving intenser, het zijn dus alleen maar voordelen", klinkt het.

Op de laatste gemeenteraad werd het voorstel gesteund door alle partijen. Dit jaar zal er dus in Uitbergen, Overmere en Berlare geluidsarm vuurwerk te horen zijn.