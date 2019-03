Sp.a Berlare staat met drie leden op lijst verkiezingen Koen Baten

13 maart 2019

15u34 0 Berlare De lokale afdeling van sp.a Berlare heeft met Tina Cabuy een derde lid die tijdens de verkiezingen van 26 mei op de lijst zal staan. Eerder kregen Cindy Roelandt en Jan Van Hee al een plaatsje toebedeeld. Roelandt staat op plaats elf voor het Vlaams Parlement, terwijl Jan Van Hee op de dertiende plaats staat voor de Kamer.

De lokale afdeling vernieuwde vorig jaar en dat is de nationale afdeling duidelijk niet ontgaan. “Ze vroegen aan ons om een derde kandidaat naar voren te dragen", aldus voorzitter Cindy Roelandt. Tina Cabuy werd als dertiende opvolger voorgesteld voor de verkiezingen. Dat is geen verkiesbare plaats, maar toch is de lokale afdeling zeer tevreden.

“Ze is een jong politiek talent en weet wat ze wil, de komende jaren zal ze zeker nog van zich laten horen. Wij zijn tevreden dat we als kleine afdeling dit kunnen waarmaken", klinkt het. Tina is 23 jaar en geeft les in het kleuteronderwijs. Zij wil zich vooral inzetten voor kinderen en de jeugd. “Ik zie wat de gevolgen zijn van armoede en verwaarlozing. Ik wil hier op inzetten om er iets aan te doen”, aldus Tina.