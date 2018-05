Solidariteitsprijs gaat naar Greta Van Boven en Filip De Sutter 03 mei 2018

02u27 1 Berlare Greta Van Boven en Filip De Sutter hebben de vierde Solidariteitsprijs van de Berlaarse progressieve organisaties gekregen. Het koppel kreeg de prijs voor het vele vrijwilligerswerk dat ze doen.

"Er zijn zo van die mensen die 48 uur op een dag hebben, zo'n mensen zijn Greta en Filip", kondigden sp.a, Curieus en s-plus samen hun laureaat voor dit jaar aan. "Zes kinderen grootbrengen, een meubelwinkel runnen en daarnaast tal van engagementen." Greta en Filip zijn in Berlare vooral bekend van hun meubelzaak aan de Donklaan, maar ook wanneer de naam 'Finado Ethiopië' valt, draaien de hoofden meteen naar het koppel. Die organisatie ondersteunt peterschappen, het bouwen van scholen en het brengen van drinkbaar water in Ethiopië en draait enkel op vrijwilligers.





11.11.11

Greta is ook de coördinator en bezieler van de 11.11.11.-actie. In 2006 richtte ze in Berlare de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking op. "Onder meer door toedoen van Greta steunt Berlare Sinds 2009 een waterschap in de Ecuadoraanse gemeente Rio Verde, waar de lokale bevolking nu kan beschikken over proper drinkwater." 's Zondags is Filip nog gepassioneerd gids in de Dossin-kazerne in Mechelen. Beiden vinden daarnaast nog plaats voor een hobby: studeren. Greta studeert verpleegkunde en Filip is gepassioneerd door het Hebreeuws en de joodse cultuur.





Greta en Filip waren blij met de prijs, een kunstwerk van Berlaars kunstenaar Jos Art, maar bleven vooral erg bescheiden: "Mensen blijven helpen in alle stilte."





(KDBB)