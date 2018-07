Snoezelfiets laat rolstoelgebruikers fietsen Redactie

17 juli 2018

Het OCMW van Berlare koopt een snoezelfiets aan. Dat is een fiets die speciaal ontworpen is om veilig te kunnen fietsen met een rolstoel. De bewoners kunnen gewoon in de rolstoel blijven zitten. Die wordt dan op een kantelbaar plateau gereden en vastgezet. De fiets is voorzien van een batterij zodat de fietser een beetje gespaard wordt. "Vorig jaar huurden we zo'n snoezelfiets voor de bewoners van ons woonzorgcentrum. Dat was toen zo'n succes dat we beslist hebben om zelf een snoezelfiets aan te kopen. Dat kadert in onze projectwerking 'zorg op maat'", zegt OCMW-voorzitter, Gunther Cooreman (Open Vld). Het personeel kan voortaan dus een fietstochtje maken met een bewoner. Dat doen ze liefst langs vertrouwde plekjes of langs het huis van de bewoner. Ook familieleden kunnen de fiets gebruiken om met een bewoner een tochtje te maken. Het gebruik van de snoezelfiets is gratis maar het is wel nodig om te reserveren. "Hopelijk krijgen we deze zomer nog veel mooi weer zodat onze bewoners kunnen genieten van een fietstochtje in de buitenlucht", aldus Cooreman.