SK Berlare zoekt extra spelers 20 maart 2018

SK Berlare is op zoek naar extra jeugdspelers. Kinderen die geboren zijn in 2011, 2012 of 2013 zijn welkom om mee te voetballen. Ook oudere kinderen met interesse in voetbal zijn welkom, maar vooral voor de jongste teams is er extra nood aan spelers. Kinderen die zin hebben om mee te doen, kunnen contact opnemen met Stijn Ryckaert: jcadmin@skberlare.be. (KDBB)