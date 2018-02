SK Berlare is Hartveilige organisatie 16 februari 2018

Trainers, afgevaardigden en enkele sympathisanten van voetbalclub SK Berlare engageerden zich om de cursus 'reanimeren en defibrilleren' te volgen. "De opleiding werd gegeven door mensen van Rode Kruis Berlare in navolging van onze aankoop van een AED-toestel. Ze zakten af naar onze kantine om de drie uur durende opleiding te geven. Hiermee zijn we de eerste club in Berlare die de stap gezet heeft naar een Hartveilige organisatie", zegt Stijn Ryckaert, jeugdcoördinator bij SK Berlare. "Als club zijn we meteen ook in het project Hartveilig gestapt. Hiervoor wordt er tussen SK Berlare en Rode Kruis Vlaanderen een samenwerkingsakkoord opgesteld."





(KDBB)