Show met 600 dansers en twee BV's JARIG LOCOMOTION BRENGT SPROOKJESBOEK OP SCÈNE KATRIJN DE BLESER

02 juni 2018

02u50 0 Berlare Dansschool Locomotion bestaat tien jaar en dat vieren de 600 dansers met een jubileumshow. Die is gebaseerd op het sprookjesboek 'Locomotionland' dat de school uitbracht. Wat begon met een klasje van 25 dansers is uitgegroeid tot een succesvolle school.

"Andy Peelman van De Buurtpolitie en acteur Peter van Asbroeck zijn de komende weekends te zien in onze shows", zegt Liebert Jans die samen met zijn vrouw Emelie Gobel dansschool Locomotion op de Donklaan leidt. "Voor onze 600 dansers is het een leuke ervaring om met een BV samen te werken."





Al tien jaar op rij brengt het team van Locomotion shows. "Dit jaar wordt de show specialer. Hij werd opgebouwd rond het sprookjesboek 'Locomotionland' dat we bij het begin van het dansjaar uitbrachten. Voor onze tiende verjaardag wilden we iets speciaals doen. Maar een boek over 'tien jaar dansschool' leek ons niets. Daarom kozen we voor een sprookjesboek met knipogen naar onze school. Wie Locomotion kent, zal dat in het boek wel merken. Wie de school niet kent, leest gewoon een leuk sprookjesverhaal. Tijdens onze shows wekken we het verhaal tot leven. Afgelopen jaar werkten we tijdens de lessen rond het boek", zegt Emelie. "Geen opsomming van tien jaar dansschool, wel een neverending story."





2.500 toeschouwers

Tien jaar geleden begon Emelie een dansklasje bij Fitness Topform dat Liebert uitbaatte. "Fitnesstoestellen aan de kant en een kleinschalig optreden voor de ouders, dat was het einde van het seizoen." Tien jaar later staan er zeven shows gepland in het cultureel centrum, verspreid over twee weekends, goed voor meer dan 2.500 toeschouwers.





De show is het slot van een jubileumjaar. "De Locomotion Familyday was een gigantisch succes en ook de jaarlijkse Halloweentocht en de intrede van Sinterklaas waren dat. Dit jaar brachten we bovendien een stickerboek uit waarin al onze dansertjes opgenomen werden", zegt Liebert. "Samen met 140 dansers gingen we op paasstage en nu zijn er de shows die het feestjaar op een mooie manier afsluiten."





Meer dan de helft van de danslessen geeft Emelie nog zelf. "Ik heb een team van zeven docenten rond mij om de danstakken te geven. We kunnen ook rekenen op een team van meer dan dertig ouders en sympathisanten die helpen bij de bouw van het decor, het naaien van de kostuums en helpen bij evenementen. Zonder hen zouden we het niet kunnen." Of er na dit drukke jubileumjaar een pauze ingelast wordt? "Uiteraard niet. Dit is superleuk, het geeft ons energie. Deze zomer beginnen we al met de plannen voor de volgende show", aldus het koppel. Info: www.locomotion-dansschool.be.