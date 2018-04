Serviceclub schenkt nieuw speeltoestel aan IBO Overmere 12 april 2018

De IBO in Overmere heeft een nieuw buitenspeeltoestel. Dat kwam er met de hulp van serviceclub Kiwanis Reinaert Destelbergen die zorgden voor de centjes.





"We zijn blij met de nieuwe speelmogelijkheden voor onze kinderopvang. Wat er ook speelt in de wereld, laat het vooral de kinderen zijn", zegt schepen van Kinderopvang, Carine Meyers (Open Vld). Kiwanis Destelbergen Reinaert is een serviceclub die zich samen met twintig andere clubs in Oost-Vlaanderen inzet voor het welzijn van kinderen. "Ons motto is 'Serving the children of the world'", zegt Luc Staes van Kiwanis. "Met de schenking van dit speeltoestel willen we de speelmogelijkheden in de buitenschoolse kinderopvang in Overmere verder uitbreiden."





(KDBB)