Schooltje bakt wafels voor warmste week ten voordele van think pink Koen Baten

13 december 2018

12u31 0

Basisschool de Duizendpoot in Berlare bakt vandaag de hele dag meer dan 2000 wafeltjes om daarna te verkopen ten voordele van de warmste week. Het goede doel dat gekozen werd is Think Pink. Dit werd gekozen door leerlinge Lise van Mingeroet (10), wiens oma dit jaar borstkanker kreeg, maar het wel overleefde. “Ik had vorig jaar al de warmste week gezien, en vond het toen al een goed idee om mee te doen", aldus Lise. “Toen mijn oma dit jaar ziek werd stelde ik het voor in de leerlingenraad en aan de school, en zij vonden het meteen een goed idee. Ik vind het ook leuk dat we dit kunnen doen voor mijn oma en vele anderen die te maken krijgen met borstkanker", vertelt Lise.

De oma van Lise is op de hoogte en was zeer geëmotioneerd door de actie die haar kleindochter wilde organiseren. “Ze heeft me bedankt en vond het erg lief dat ik dit wou doen voor haar”, aldus Lise.

De wafeltjes worden gebakken in zeven groepen per klas. In totaal maakt elke klas ruim 200 wafeltjes die dan ingepakt worden per vier in een zakje en verkocht zullen worden. De school hoopt meer dan 1.500 euro in te zamelen voor het goede doel.