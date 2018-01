Schijnwerpers op de Engelsen 30 januari 2018

Curieus Dendermonde en Berlare organiseert op donderdag 1 februari de gratis voordracht "Waarom Engelsen zo Engels zijn". Gastspreker is Harry De Paepe. Hij zal zijn vrolijke mening geven over onze buren aan de andere kant van de Noordzee. De Paepe is een anglofiel pur sang, historicus en bovenal een rasverteller. Samen met VRT-journalist Flip Feyten schreef hij het boek "Stiff Upper Lips: Waarom Engelsen zo Engels zijn". De Paepe vertelt over hun voorliefde voor thee, het geheim van hun aparte humor, het kampioenschap schenen schoppen en hun legendarische gereserveerdheid. De voordracht begint om 20 uur in het stadhuis van Dendermonde, Grote Markt. Wie al om 19 uur komt, krijgt "tea & scones". (DND)