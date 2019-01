Schepenen en gemeenteraadsleden leggen eed af in Berlare Koen Baten

04 januari 2019

12u10 0

In Berlare hebben de burgemeester, de schepenen, en de gemeenteraadsleden hun eed afgelegd tijdens installatievergadering van de nieuwe legislatuur. Er hebben 16 nieuwe gemeenteraadsleden de eed afgelegd waarvan een pak nieuwe gezichten. Ook de vijf schepenen hebben hun eed afgelegd. Burgemeester Katja Gabriëls had de eed al voor nieuwjaar afgelegd bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Ook de voorzitter van de gemeenteraad legde de eed af. Karel De Gucht was de enige kandidaat en blijft dus ook de komende zes jaar voorzitter van de gemeenteraad.

Alle gemeenteraadsleden ontvingen ook een box om een goede samenwerking te realiseren de komende legislatuur. Naast de gemeenteraadsleden en de schepenen werd ook een politieraad verkozen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, of het vroegere OCMW. Gunther Cooreman was de enige kandidaat en volgt dus zichzelf op. In de sociale dienst zullen ook zes andere raadsleden plaatsnemen, vier van de coalitie Open VLD- NV-A en twee van CD&V.