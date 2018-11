Schepencollege stelt Kasteelwegel aan sporthal Overmere tijdelijk open voor verkeer Koen Baten

09 november 2018

Het schepencollege van Berlare heeft beslis om de Dreefwegel/Kasteelwegel aan de sporthal in Overmere tijdelijk volledig open te stellen voor het verkeer. Dit gebeurd vanaf vandaag tot en met 23 november. De dreef was tot nu toe halverwege afgesloten, maar dit wordt tijdelijk opgeheven. De reden is het drukke verkeer dat door de Molenstraat rijdt in Overmere omdat ze aan de scheldebrug in Wetteren aan het werken zijn, maar ook op de E40 en aan de wisselaar met de E17. Hierdoor is de instroom van het verkeer richting Aalst zodanig groot dat er veel hinder is. De Dreefwegel heeft wel een strikte snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur en er worden ook snelheidsremmers geplaatst voor de veiligheid.

Het gemeentebestuur laat ook nog weten dat ze zich bewust zijn van de moeilijke doorstroming in de Molenstraat en dat ze aan een oplossing werken. Agentschap Wegen en Verkeer wil tot op vandaag nog niet meewerken, maar het bestuur blijft verder onderhandelen.