Samen bouwen met legoblokjes op de kermis 05 februari 2018

KWB Overmere heeft het voorbije kermisweekend uitgepakt met enkele leuke extraatjes. Tijdens de Legobouwnamiddag kwamen maar liefst negentig kinderen langs om een kunstwerk te maken met legoblokjes. "Hier heb je veel meer keuze aan blokjes dan thuis", klinkt het bij enkele kinderen. Ook sommige mama's en papa's lieten zich nog eens gaan en hielpen mee aan de bouw van een kasteel.





Voor de volwassenen stond er dan weer het Overmeers kampioenschap der caféspelen op het programma. De zaal van basisschool Sint-Jozef zat vol voor het kampioenschap kaarten en het dartstornooi. De gezelschapsspellen vielen in de smaak bij een jonger publiek. "Een mooie opkomst", klinkt het bij KWB. Het publiek is alvast enthousiast. "Zeker een meerwaarde voor de kermis in Overmere." (KDBB)