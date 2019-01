Samen blokken in jeugdhuis De Kazerne Geert De Rycke

03 januari 2019

Tijdens deze vakantie kunnen studenten terecht in jeugdhuis De Kazerne om samen te studeren.

Jeugdhuis De Kazerne bestaat slechts enkele jaren en ze zetten steeds nieuwe initiatieven op poten. Naast de ontspannende activiteiten voor jongeren, kunnen studenten er deze vakantie terecht om samen te studeren. Zo wil het jeugdhuis ook in de eigen gemeente studenten een rustig plekje aanbieden waar lotgenoten samen kunnen werken.

Studenten brengen wel zelf thee, koffie, snacks of een lunchpakket mee. Er is wifi aanwezig. Blokken op locatie kan nog tot en met 6 januari elke dag van 8.30 tot 22 uur. Vanaf 7 januari kunnen studenten rust vinden in het cultureel centrum. Info is te vinden op het Facebookevenemente ‘Samen Blokken @Berlare’.