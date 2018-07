Rugbyspelers vinden verkoeling in Nieuwdonk EMMERS WATER MOETEN WARM BRIGANDZE BEACH DRAAGLIJK MAKEN KATRIJN DE BLESER

16 juli 2018

02u30 0 Berlare De vierde editie van rugbytoernooi BrigandZe Beach werd er een waarvan vooral de hitte zal bijblijven. De brandweer kwam langs om zowel het zand als de spelers af te koelen en de toiletten lieten het afweten wegens te weinig druk op het water.

Voor de vierde editie van het beachrugbytoernooi kwamen zo'n veertig rugbyteams uit binnen- en buitenland langs. Daarmee groeide het toernooi op vier jaar tijd uit tot een evenement aan de Nieuwdonk. Voor de rugbyspelers werd het een topweekend en ook voor de andere bezoekers van de Nieuwdonk was het warme weer de uitgelezen kans om het strand te bezoeken. Al was het nu net die hitte die er voor enkele technische probleempjes zorgde.





"Te weinig druk op de waterleiding. Gevolg: de toiletten kunnen niet doorgespoeld worden", zegt Marc Vertonghen, domeinverantwoordelijke van de Nieuwdonk. "Het probleem stak zaterdag voor het eerst de kop op. We hebben dan maar emmers gevuld met water uit de Nieuwdonk om dat water door de toiletten te spoelen", zegt Vertonghen. "De Watergroep liet weten dat er in de omgeving van de Nieuwdonk meer verbruik is dan de watermaatschappij aankan", zegt Kris Verwaeren, directeur van DDS, de intercommunale die eigenaar is van de Nieuwdonk. "De Watergroep erkent het probleem maar zegt dat ze het niet kunnen oplossen. De langdurige droogte zou de oorzaak zijn, dus we kunnen alleen maar wachten tot het weer verandert."





Emmertjes vullen

Intussen werd er wel een tijdelijke oplossing gevonden. "Via een privaat bedrijf konden we aan pompen geraken. Die pompen het water uit de Nieuwdonk op en brengt het via een darm tot aan de toiletten", zegt Verwaeren. "We moeten enkel nog emmertjes vullen en ze in het toilet gieten", zegt Vertonghen. "Ik check wel steeds of er geen visjes werden opgepompt." Behalve de 400 rugbyspelers kwamen gisteren ook nog eens een massa bezoekers langs aan de Nieuwdonk. Dat maakte dat het spoelen van de toiletten bijna een voltijdse job was.





Heet zand

De hitte zorgde ervoor dat ook het witte strandzand bloedheet was. Het was bijna niet mogelijk om er met blote voeten op te stappen. De brandweer werd ingeschakeld om de drie rugbypleinen te besproeien met fris water. "De rugbypleinen worden bijna constant bespeeld. Dat maakt dat het zand op de pleinen zelf meestal niet de tijd heeft om helemaal op te warmen", zegt Ineke Van Kerckhove (25), speelster bij BrigandZe. "De moordende temperaturen maken het toernooi best wel fijn. Het is wel vermoeiender om te spelen, maar na elke match duiken we gewoon de Nieuwdonk in en nemen we er een fris pintje bij." Behalve de matchen op zaterdag en zondag stond er zaterdagavond ook een fuif in de Festivalhal op het programma. Daarmee is het beachtoernooi meer dan enkel een sportief evenement.





